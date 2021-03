viernes 5 de marzo de 2021

No te enfades con alguien de la familia porque ese cambio que te plantea puede repercutir favorablemente en tu vida aunque ahora no lo creas. Deja libertad de acción y obtendrás buenos resultados emocionales. Cada uno debe seguir su camino.

Hoy puede que te enteres de algo que te aclarará muchas cosas si hace poco has roto una relación. Pero no debes obsesionarte con ello, debes dejar todo lo que ha pasado de lado y seguir sin temor. Esa información servirá para aliviar tu espíritu, aunque sea triste.

No es bueno que te acostumbres a dejarte llevar por una situación de nostalgia o de desgana. Debes de vivir el presente a pesar de las circunstancias. Es muy importante por tu propio bien que no mires todo desde el punto más negativo.

Si hay alguien que quiere crearte problemas o que te traspasa una responsabilidad que no es tuya, aunque te sea algo difícil, debes de ponerle freno. Utiliza tus habilidades para dejar clara cuál es tu postura y porqué no asumes lo que intentan hacer.

