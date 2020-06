viernes 5 de junio de 2020

Te darás cuenta de lo importante que es no hablar mal de nadie y no decir cosas que puedan llevar a pensar negativamente de los demás. Si buscas el mal ajeno, no vas recibir de vuelta nada bueno. Eso es algo que tienes que tener muy presente.

Tendrás que dar la cara y actuar ante un problema del trabajo si llevas un equipo o debes organizar a varias personas. No vas a poder mirar hacia otro lado, así que debes actuar con valentía, por mucho que no te apetezca y que sea un momento algo antipático.

