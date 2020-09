Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 4 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo el afecto tendrás que volcarlo hoy en una persona mayor a la que realmente quieres mucho y que a veces te exige demasiado, pero aún así será una jornada muy intensa en emociones. Déjate llevar por ellas sin pensar más.

Tauro

Eso que tanto te gustaría poseer no es algo que necesites de verdad, así que cuidado con esas ambiciones que te pueden llevar a sentirte mal si no lo obtienes. Lo material es lo menos importante y así lo tienes que comprender y cuanto antes mejor.

Géminis

Si has de tomar una decisión difícil relacionada con mucha gente, hazla pensando en ellos y no en ponerte ninguna medalla, porque será la manera más honesta de hacerlo. Es importante que tengas toda la información necesaria antes de tomarla.

Cáncer

No debes detener miedo ante lo que venga porque hasta que llegue y no sabes cuando será, vives el presente con temores infundados que no te hacen ningún bien. Distráete todo lo posible y no le des más vueltas a lo que desconoces.

Leo

Confiarán mucho en ti y en tu capacidad de liderazgo, algo que realmente sube mucho tu autoestima que estaba un poco necesitada de reconocimiento. Demuestra tus capacidades con esta oportunidad que pude ser muy importante en este momento.

Virgo

Alguien te demuestra que te quiere mucho y que sabe estar a tu lado cuando lo necesitas o incluso para pasar un rato muy entrañable sin más. Todo lo que suceda hoy será muy valioso desde el punto de vista de la comunicación, de la interacción personal.

Libra

Plantéate un fin de semana lo más descansado y relajante posible ya que lo necesitas mucho para recuperar cierto equilibro físico. Eso no quiere decir que no hagas ejercicio, pero todo con mesura. Procura alimentarte bien y te sentirás mucho mejor.

Escorpio

A pesar de que no te gustan demasiado los convencionalismos ni las normas, por no decir que no te gustan nada, hoy tendrás que asumir algunas que están dispuestas y marcadas para organizar mejor un entorno social. No es tan grave, ya lo verás.

Sagitario

Te llamarán amigos y quizá hablen de un plan que no estás muy de acuerdo porque piensas que no es el más conveniente en estos momentos. Aún así, podrás pasarlo bien si haces planes caseros que te lleven a no pensar en nada estresante.

Capricornio

Ojo con los excesos delante de las pantallas hoy que te pueden perjudicar mucho a la vista o a otras zonas de tu organismo. Dedica más tiempo a hacer algo de yoga o pilates o cualquier otro ejercicio que te resulte relajante.

Acuario

Compartes plenamente un éxito de tu pareja o un avance en alguno de sus asuntos que estaban estancados y eso resulta beneficioso, aunque debes poner atención a que sus logros no signifiquen marcar distancias entre ambos. Siente orgullo, no envidia.

Piscis

Tendrás ganas ya de regresar de algún lugar donde estás para ver a alguien que echas mucho de menos. Quizá, incluso, pongas una excusa para volver antes de lo previsto. Lo cierto es que esa relación es bastante más intensa y verdadera de lo que parece.