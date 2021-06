viernes 4 de junio de 2021

No tienes intención de rendirte en un asunto que tienes entre manos y eso está bien, pero debes de comprender que no puedes arrastrar a alguien contigo en ese tema que es demasiado personal. Piénsalo y verás que debes equilibrar más todo eso.

No estás en demasiada sintonía con algunos amigos hoy y es porque comienzas a ver las cosas de manera distinta a la de ellos. Eso no significa que no les tengas cariño, simplemente que evolucionas y que en ciertas cuestiones te planteas cosas más complejas.

Dejas zanjado un tema legal y ya no vas a volver a pensar en ello porque ahora estarás con la mirada puesta en otras cosas menos serias. Disfrutas de una noche en buena compañía y no echas de menos nada. Eso te sienta muy bien mentalmente.

Para que nadie piense mal de ti debes actuar con total claridad con la pareja. De lo contrario, puede que tengas que sufrir alguna mala cara y sospechas de que no actúas honestamente y no será del todo injustificado. Andas por un terreno peligroso.

Te darás tiempo durante la tarde para respirar hondo, pasear y pensar sobre un tema bastante importante, quizá afectivo. Hay cosas que no te gustan pero vas a saber cómo solucionarlas si lo deseas de verdad. Pero no pretendes cambiar a nadie.

