viernes 4 de diciembre de 2020

Hay cierto tema legal o de venta o compras de algo importante que no te está dejando dormir bien. Pero tendrás que intentar que no interfiera tanto en tu día a día. Tardará un poco en resolverse del todo. Así que toca tener un poco de paciencia.

No te quedará más remedio que contestar a ciertas preguntas complicadas o dar la cara en un tema profesional que puede ser algo espinoso. Procura no perder los nervios y saldrás mejor de todo esa situación en la que hay intereses contrapuestos.

