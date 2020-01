viernes 31 de enero de 2020

Terminarás la semana con algo de cansancio por el ajetreo que no te ha dejado ni un respiro para relajarte. Debes aprender a manejar el tiempo y si es necesario, busca consejo o ayuda para ello. Te conviene replantearte algunos asuntos que no están favoreciendo tu salud.

No te enfades con nadie de la familia si se oponen a algo que quieres hacer o si crees que no te entienden. Simplemente habla con ellos con toda la tranquilidad del mundo y explícales tu realidad y que ahora tu la vives de una manera diferente a la que creen correcta.

Un tema familiar te lleva a hacer un pequeño viaje o a desplazarte a atender un asunto de una propiedad o de algo que necesita atención directa. No te hará gracia, pero no te queda otro remedio que hacerlo. Han depositado la confianza en tu gestión.

No siempre dejas ver, ni siquiera a los más cercanos y fieles amigos, todo lo que pasa por tu cabeza ni por tu corazón. Ese “lado oscuro” estará hoy muy en alza y no te apetecerá dar ninguna explicación de lo que te sucede por dentro. Estás en tu derecho.

Hay ciertas luchas de poder a tu alrededor porque tienes cerca de alguien ambicioso que no se detiene ante nada ni ante nadie. Ten cuidado y procura que note que lo sabes y que observas todo. Así te protegerás de sus objetivos, que no son nada claros.

