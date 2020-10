viernes 30 de octubre de 2020

No exageres tu espíritu crítico con alguien cercano ni tampoco contigo. Si lo haces, sólo acumularas tensión y negatividad y eso es lo que ahora menos te conviene. Deja que todo fluya y si hay algo que no te gusta, no incidas en ello.

Terminas la semana con algo de tensión que no sale de ti, pero que está en tu entorno y que te va a influir negativamente. Apártala tan pronto como puedas, evita pensamientos oscuros o catastrofistas. No te interesa escuchar ciertas conversaciones.

Aléjate todo lo que puedas de un ambiente competitivo que te va a llegar a través de las redes sociales y que puede afectar a tu equilibrio y a tu bienestar. Lo importante es lo que tu sientas, no lo que piensen otros. El ruido gratuito no te conviene.

Hay un sueño que te ronda y al que, a pesar de lo que te diga todo el mundo, no debes renunciar. Si no es ahora, será más adelante, pero lo importante es que sigas trabajando en ello. Lo vas a conseguir tarde o temprano, depende de ti nada más.

