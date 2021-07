Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 30 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tómate las cosas con toda la calma posible, sin prisas y céntrate en lo que estás haciendo. Así todo te va a salir mejor y serás capaz de disfrutar de cada minuto agradable que tengas mucho más. Lo importante es vivirle presente con intensidad.

Tauro

No dejes que el hecho de estar solo o sola se interponga hoy en tu horizonte para obligarte a no disfrutar de todo lo que la vida te ofrezca. Eso es algo que puedes cambiar si te lo propones. Hazlo y sonreirás porque verás hasta sonde puedes llegar.

Géminis

Tienes que aprender a gestionar el estrés y a no tomarte tan a pecho ciertas cosas que realmente no tienen importancia. Huye de espacios concurridos o de gente que tiene mucha prisas y no sabe dónde va. Eso no te aportará nada bueno.

Cáncer

No te gustará escuchar cómo discute alguien cercano y puede que intervengas en esa conversación para evitar el mal momento. Será algo muy positivo y aunque no lo creas, te lo agradecerán mucho. Será un acción muy solidaria.

Leo

A pesar de que no te suele faltar valentía casi nunca, hoy vas a retraerte bastante a la hora de decir a alguien que se aleje de ti. Puede que te cueste, así que hazlo de manera discreta, pero que se note lo que deseas y lo que realmente estás pidiendo.

Virgo

Lo que más te importa hoy es volver a sentir el aire en tu cara y la libertad para hacer algo que te apetece mucho y que tiene que ver con la naturaleza o los espacios abiertos. Tendrás sensaciones muy intensas que te ayudarán mucho a reencontrar tu espacio.

Libra

Respiras con mucha alegría y bienestar porque por fin llega el momento de liberarte de ataduras y horarios y poder hacer solamente lo que te apetece y no lo que te marcan los demás. Este tiempo de ocio te lleva a pensar en cómo replantearte ciertas cosas.

Escorpio

Recoges los frutos, muy positivos, de una estrategia en un asunto material relacionado con la familia que te sale a tu gusto. Poco a poco has conseguido que las aguas vuelvan a su cauce a tu favor. Eso que te llega ahora te reconcilia con todo.

Sagitario

Buenas sensaciones en lo que hagas hoy en relación con la familia o los amigos. Si te piden un favor, lo harás, aunque debes dejar claro que será a tu manera y cuando puedas, que no te presionen. Aún así, estarás dispuesto o dispuesta a invertir tu tiempo.

Capricornio

Vas a recibir una noticia que no es la que esperas y quizá se debe a que no has estado lo suficientemente pendiente de un tema. Debes de tener más en cuenta a determinadas personas a la hora del trabajo o te encontrarás con problemas.

Acuario

Acabas la semana con ajetreo, quizá preparando un viaje o en el viaje ya y es algo que te hacía falta para poder poner un punto y aparte en algo que te ha traído bastantes quebraderos de cabeza. Respiras y dejas que la luz te invada.

Piscis

Sube tu autoestima y tu orgullo por algo que has hecho y que te aplauden, así que te sientes mucho mejor en todos los ámbitos. Recuerda que harías bien en no ser tan exigente y no excederte en tu espíritu crítico. Lo que has hecho tiene mucho mérito.