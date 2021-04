viernes 30 de abril de 2021

Las exigencias de un jefe pueden ser demasiado altas, lo que supondrá que, no estarás demasiado de acuerdo con los planteamientos. Pero no es aún el momento de oponerte abiertamente a todo. Guarda silencio y haz lo que te digan, por ahora.

Es muy posible que recibas muy buenas vibraciones de una persona en la que no acabas de confiar del todo. Pero debes analizar tu comportamiento con ella para mejorar la relación. Después verás si llevas o no razón. Pero dale una oportunidad.

No te pongas a la defensiva con alguien que te quiere bien y que te ha demostrado que está a tu lado porque no te gusta lo que te dice hoy. Es algo poco relevante y no se lo debes de tomar en cuenta. Pon todo en una balanza.

Te gustaría estar en algún lugar distinto del que estás, pero lo cierto es que sabes perfectamente que no puedes quejarte. Hacerte la víctima no va contigo, así que pondrás buena cara a lo que se presente hoy. Esa es la actitud más inteligente.

