viernes 29 de enero de 2021

Cierta ambición no es nada conveniente en este momento. Rebaja tus expectativas y adécualas a ciertas circunstancias. Valora lo que tienes y no sólo lo material que pudieras obtener. El éxito no es lo que los demás piensan, sino lo que ti sientes.

Hay en ti cierta tendencia a exagerar, especialmente con la pareja, que debes de controlar. No les des importancia a contrariedades tan nimias como un retraso o un olvido. Son cosas cotidianas, asúmelo. Cuida de lo económico, no gastes mucho.

No te centrarás bien hoy en ningún asunto complejo, así que lo mejor es que lo dejes para otro momento en el que mentalmente estés mejor. Procura descansar más y no te plantees hoy mucha fiesta. Debes buscar algo de calma y silencio.

Escuchar más y mejor te puede ayudar a que tu comunicación con los demás sea más fluida. No te sorprendas mucho si hoy te gusta hablar con alguien de más edad, mayor, porque te enseñará cosas magníficas. Es una oportunidad que no debes perder.

Hay cierto asunto que es mejor aclarar cuanto antes con la pareja o con alguien que es muy cercano y que se ha podido sentir dolido por algo que has dicho sin pensar mucho. Ojo con esas palabras, pide perdón y reconduce la situación para que no vaya a peor.

