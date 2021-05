viernes 28 de mayo de 2021

Descubres una manera de disfrutar de lo que tienes más a mano y además no te costará dinero. Será simplemente que no te habías dado cuenta antes de lo divertido que podía ser eso tan sencillo y amable. Tu descubrimiento te pone muy alegre.

Explícale a alguien con calma lo que significa para ti un asunto personal que no está claro para esa persona. No debes enfadarte por ello, simplemente pedir que te escuchen y te respeten y hacer lo mismo. Las palabras pueden ser sanadoras.

