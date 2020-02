viernes 28 de febrero de 2020

No descartes la tentación de hacer alguna pequeña locura y dejarte llevar por una aventura con alguien que no conoces porque se presentará una ocasión para ello. Pero cuidado con las consecuencias, mejor tener controlados todos los riesgos.

Si ves que hay alguien en el trabajo que deja de hacer sus obligaciones e intenta que las hagas tu, debes negarte aunque sea de manera amable y sin provocar conflicto. Simplemente di que no y mantente firme en lo que has decidido.

