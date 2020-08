Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 28 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La rapidez será hoy tu bandera para elaborar muchas cosas, pero debes de tener en cuenta que no siempre ir más rápido es lo mejor. Busca el tiempo adecuado para hacer cada cosa sobre todo si se trata de documentos o papeles con alguna complejidad.

Tauro

Prueba a poner un poco de humor es un asunto que es bastante serio, pero que no es dramático y no necesita que exageres nada en absoluto. A veces desdramatizar ciertos temas ayuda a verlos con distancia y a no darles una importancia que no tienen.

Géminis

Hay algunas partes de ti que debes poner en valor cuanto antes si quieres avanzar en un tema personal de amistad de pareja. Demuestra con hechos tu generosidad y tu empatía, y el camino se abrirá con mucha más facilidad para tus intereses.

Cáncer

No olvides que cuidarte significa quererte más. Y ahora es un momento muy interesante para que lo hagas. Si aún no practicas deporte empiezo a pensar cuál te gustaría hacer y busca información sobre el que te parezca más adecuado y divertido.

Leo

Quejarse no lleva a ninguna parte así que hoy olvida este sentimiento que te lleva a hacerte la víctima muchas veces y empieza trabajar tu mente de una manera más positiva. Ver la botella medio llena te ayudará a seguir el camino sin agobios.

Virgo

Estarás feliz de hablar con una persona que te va a traer mucho afecto y cariño a través simplemente de su voz. Reconocerás qué esas palabras que te dice son muy importantes para ti, porque te demuestran que hay mucha gente que te lleva en el corazón.

Libra

Borra de tu mente cualquier atisbo de sospecha sobre el comportamiento de una persona de la que realmente no debes tener ninguna duda. No dejes que las apariencias te engañen Y si realmente le sigues dando vueltas al asunto, ve al grano y habla con ella.

Escorpio

Hoy no es el día más indicado para iniciar una discusión en el trabajo porque te quedarías con mal sabor de boca y le estarías dando vueltas todo el fin de semana y eso no te conviene. Deja cualquier tipo de asunto complicado para la semana que viene.

Sagitario

Un bajón momentáneo de salud o de forma física, te obligará a dejar determinados planes de lado por el momento. Lo mejor es que acabes la semana descansando todo lo que puedas. Dormir más y relajarte será un buen antídoto contra el estrés.

Capricornio

Si te asalta algún pensamiento sombrío hoy, sal a dar vuelta y si estás cerca de un paisaje, de la naturaleza, mucho mejor. Será un bálsamo para tu espíritu Y te ayudará a desconectar de todo. Ese reencuentro con el aire te calmará los nervios.

Acuario

Realizarás una tarea que te puede traer cansancio y que estará relacionada probablemente con lo doméstico, pero luego tendrás tiempo d descansar bastante. Alguien te agradece mucho el esfuerzo que has hecho y te lo demuestra con algún detalle muy agradable.

Piscis

Ciertos amigos querrán que hagas algo que no te apetece mucho. Propón otro plan distinto para hacerles cambiar de idea y si lo haces de una manera simpática y con cierto sentido del humor les vas a convencer. Si te empeñas, conseguirás salirte con la tuya.