viernes 27 de marzo de 2020

Gestionar las emociones es algo en lo que debes centrarte hoy un poco más. No dejes que te enfaden ciertos comentarios o actitudes que no son agradables, pero que no van contigo. Si dejas entrar a la ira o al mal genio, te sentirás peor.

No saltes de una cosa a otra durante toda la jornada. Es mejor que te centres en una de ellas y que la termines. Correr de una cosa a otra y querer abarcarlo todo no es la mejor idea. Relájate un poco, durante el fin de semana podrás organizarte mejor.

