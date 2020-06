Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 26 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Reirás con las ocurrencias de alguien a quien aprecias mucho y con quien hace tiempo no tenías la oportunidad de charlar distendidamente. Ahora os vais a poder contar muchas cosas que no os habíais podido contar en persona y son importantes y divertidas también.

Tauro

Piensas seriamente que quizá está llegando el fin de una etapa en tu vida y eso es algo que no te pone de buen humor. Sin embargo debes observar el otro lado, el positivo y ver que se abre a ti algo nuevo. Ese paso que vas a dar, ya de una manera oficial, te relajará.

Géminis

Rematas la semana con un poco de tranquilidad y con ganas de descansar tras algunas vicisitudes y complicaciones en el trabajo. Tendrás la oportunidad de dejarlas fuera de tu vida y relajarte bastante. No pienses más en ellas por el momento.

Cáncer

Te preocupa solucionar un problema económico, ya que ves que algunos ingresos han mermado, pero lo que debes hacer es buscar en otro camino eso que te falta. Cambia tu actitud mental para ello y ponte a buscar soluciones, las encontrarás.

Leo

No busques respuestas a algo que tu sabes que debes aclarar en tu interior y no fuera de él. Si te paras a pensar en lo que debes de cambiar para llegar a estar bien, lo vas a descubrir bastante pronto. Pero debes dejar de lado tu zona de confort y avanzar.

Virgo

Te parecerá quizá extraño el comportamiento de un amigo o una amiga que ya no quiere repetir ciertos planes del año anterior. Deberás pensar si has fallado en algo en tu relación con esa persona y corregirlo. Si no te lo dice abiertamente, es por no herirte.

Libra

Es muy probable que quieras encontrar momentos de calma e incluso de soledad, pero no te excedas en ellos porque al final no te van a traer paz, sino una especie de nublado mental y tristeza. Te interesa estar con gente y un poco de bullicio.

Escorpio

Te fijarás en algo que está bien hecho o que te gusta mucho como modelo para seguirlo. Eso está bien, pero deberás adaptarlo a tus posibilidades para no creer ni poner todas tus ilusiones en algo irreal. Si se trata de la imagen, asesórate bien antes.

Sagitario

Tus preocupaciones de hoy no van a ser importantes y serán algo que tendrá que ver más con los pequeños problemas domésticos que pueden ser algo pesado. Sin embargo, deberás solucionarlos cuanto antes para que te llegue la tranquilidad.

Capricornio

Tendrás que hacerte cargo de un asunto familiar que no es algo que esperabas, ni que te apetezca, pero que no te queda más remedio que asumir. Tendrás poco tiempo para ponerte en marcha. Reorganiza tu entorno lo más pronto que puedas.

Acuario

Vas a dar un salto de fe y a solucionar cosas que no esperabas y menos de una manera tan rápida y limpia, eficiente. Eso te dará un plus de seguridad y te sentirás muy feliz con lo conseguido. Lo celebrarás con personas en las que pones tu confianza.

Piscis

Expandirás o lucirás tus conocimientos y habilidades y alguien te va a alabar por ello. Tu ego se estimula y se siente reconfortado, pero tendrás que observar si no es pura adulación con algún fin oculto. Eso es más importante ahora de lo que te puedes imaginar.