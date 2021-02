viernes 26 de febrero de 2021

No te excedas con nada que suponga malgastar energías o forzar tu organismo. Si haces algún deporte, controla que no te suponga un esfuerzo que te provoque algún problema. Debes medir tus fuerzas y capacidades. Eso es lo que mejor te sentará.

Es hora de no poner límites a la imaginación y visualizar tus deseos y tus objetivos porque esa es una manera muy positiva de saber lo que quieres y tomar las decisiones oportunas para conseguirlos. No hay nada escrito, marca tu camino.

Es mejor que no des ninguna pista si quieres guardar un secreto. A lo mejor te apetece contarlo, pero de momento, hasta que no esté todo claro, es más conveniente que guardes silencio. Dentro de un poco de tiempo, las nubes se disipan.

Quizá no puedas volver a cierto sitio o cierto trabajo de hace un tiempo, pero eso no debe frenar tus metas. Simplemente intenta cambiarlas y mirar en otra dirección para encontrar nuevos campos de acción. Tienes capacidades sin descubrir en varios temas.

La energía no te faltará hoy para encarar todo lo que el día te traiga y sabrás mandar u organizar algún asunto en el que está implicada mucha gente. Por la noche tómate un rato para estar muy a tu aire y descansar. Sabrás que has hecho una buena gestión, te felicitan.

You May Also Like