viernes 25 de noviembre de 2022

En el mundo esotérico hay una sentencia que dice que “todo lo que has llorado algún día lo tendrás que reír”. Nada sucede por nada y todo aquello por lo que te esfuerzas siempre acaba dando sus frutos, incluso aunque ya hayas perdido la esperanza. No pienses que tu dolor o tu tristeza no sirven para nada, ten confianza en el destino.

Si quieres tener éxito en el trabajo y los negocios no le cuentes nada a nadie, no reveles tus planes ni a tus mejores amigos. Esa es una precaución que siempre te conviene tener en cuenta, pero en estos momentos más que nunca porque alguien está intentando conocer tus intenciones para jugarte una mala pasada. Ten cuidado.

