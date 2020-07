viernes 24 de julio de 2020

No cambies tu modo de pensar por las presiones de alguien que quiere obligarte a hacer sus deseos. Explica a esa persona tus razones, porque si las defiendes bien, no volverá a molestarte. Quizá deba también explicárselo alguien más.

A veces no muestras demasiada empatía con personas cercanas o que trabajan contigo, a pesar de tu apariencia amable. Debes de trabajar más esa parte porque puedes surgir recelos a tu alrededor. Tu imagen no estará bien vista si sigues así.

No eches en saco roto un consejo de un experto que ahora te puede venir muy bien en relación con el coche o con algún otro objeto que necesita vigilancia y que en este momento no piensas renovar. Además, vete ahorrando para hacerlo en breve.

Te vas a unir a una experiencia o a un grupo de personas que te dan mucha energía positiva y no querrás hoy estar pendiente de otra cosa. En ese grupo hay alguien que puede no ser compatible contigo, pero eso no quiere decir que te pongas a la defensiva.

Es extraño todo lo que hoy puede llegar a tus oídos, pero no por ello dejará de ser cierto. Tu capacidad de asombro será puesta a prueba. Si no te queda claro, ve directamente a quien te puede dar datos. Después, y cuando los tengas, verás la verdad.

No te fíes demasiado de alguien que quiere conseguir su objetivo sin dar nada a cambio. Es lógico que cada uno defienda sus intereses, pero con otro talante y más generosidad. Ve a lo tuyo hoy en todo y no te dejes llevar por los egoísmos ajenos.

