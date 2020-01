Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a ver un paisaje maravilloso que no contemplabas hace mucho tiempo y eso te hará sentir muy feliz, porque disfrutarás de ello como no lo has hecho nunca ya que ahora tienes otra visión mejor de las cosas. Hay belleza y armonía a tu alrededor.

Tauro

Discutir con la pareja por un cambio de planes es algo que puede suceder si no consigues ceder. Con tu obcecación no le haces ningún favor a la relación, y eso puede pasar factura en poco tiempo. Quizá te has equivocado en ciertas actitudes.

Géminis

Estás expectante ante una noticia externa a ti, fuera de tu control, que puede repercutir mucho en tu trabajo. No dejes que nadie vea el nerviosismo que te causa y mantén la calma. Todo va a ir bien si sabes guardar un poco las apariencias.

Cáncer

Se abre una pequeña puerta si en este momento no tienes trabajo o no tienes el que te gustaría. Pero debes de trabajar en serio si quieres que se abra más. No te dejes llevar por la timidez y muévete ya. Llama, escribe, o busca en Internet lo que ahora necesitas.

Leo

Pasarás una magnífica jornada con alguien con quien te une una gran amistad y la comunicación será excelente. Habrá risas aseguradas y podrás disfrutar de momentos y lugares que te traerán belleza y placer. Todo eso lo vas a guardar con mucho cariño en tu memoria.

Virgo

Te preocupa un asunto relacionado con un bien o una casa porque vas a necesitar cierta cantidad de dinero para solucionarlo y eso en este momento es complicado. Cuidado con pedir prestado porque te meterías en una trampa peligrosa.

Libra

Hoy será una jornada tranquila en la que aprovecharás por la tarde para darte un poco de descanso o incluso cuidar tu imagen o ir a un spa; cualquier cosa que te relaje y te aporte tranquilidad y buen humor. Invertir dinero en ello te será rentable.

Escorpio

Tendrás sensaciones encontradas porque alguien te hablará de una persona de tu pasado que no te trae muy buenos recuerdos. No le des demasiadas vueltas, sal a dar una vuelta y olvida lo que ya no volverá y no formará parte de tu vida de nuevo.

Sagitario

Algunos cambios en el trabajo te pueden afectar bastante, pero quizá todo sea una jugada del destino que te acabe favoreciendo. No digas nada, solo observa cómo se desarrollan los acontecimientos. Tienes tiempo de ver y actuar después. Alguien te da una información.

Capricornio

Si hace poco has comenzado una convivencia, puede que te sientas algo agobiado por tener que compartir con otra persona todo el día, pero eso es una cuestión de adaptación que va a mejorar. Disfruta de lo mucho positivo que tienes.

Acuario

Si tienes pareja, quizá ya es hora de que planees dar otro paso más en cuanto a responsabilidad o familia. No temas lo que tu familia piense o diga de él o de ella, quien importa eres tu y lo que tu sientas o decidas acerca de tu vida.

Piscis

Plantéate pedir consejo a algún profesional si vas a hacer una inversión importante o una compra de mucho dinero. Hazlo en sitios de confianza y no te dejes llevar por ninguna ganga o rebaja. Puedes sufrir un engaño en estos temas.