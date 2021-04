Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 23 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te vendría mal un buen consejero que te de su opinión desinteresada sobre los temas que te preocupan en este momento. Tira de tus amistades, pero siempre que no estén implicadas directamente en el asunto. Busca un punto de vista objetivo.

Tauro

Dirás o harás algo por el bien de una persona a la que aprecias. Puede que intervengas a su favor en una cuestión profesional o que avales su experiencia. Hagas lo que hagas va a ser un acción muy positiva. Por la noche debes buscar algo de tranquilidad y paz.

Géminis

No descartes que alguien que en principio te interesaba mucho, te rechace y eso te siente mal, aunque no le vas a guardar rencor. Un poco de ocio y distracción no te vendrá mal para olvidar esa decepción. No se puede pretender gustar a todo el mundo.

Cáncer

Hoy debes estar en contacto con personas lo más afines a tus gustos o intereses, porque eso te servirá para relajar tu mente y no crearte ningún tipo de tensión. Terminarás la semana de una forma muy agradable, quizá con algo relativo al deporte.

Leo

Hoy te darás cuenta de que no siempre el tiempo lo arregla todo, incluidas las cosas que no te agradan de los demás. Es mejor que tomes una actitud más decidida e intervengas y más si es alguien querido. Le harás ver que su actitud no es la correcta.

Virgo

Te llevas una alegría porque por fin se cierra un tema que viene de muy atrás, quizá de años, y que ahora implica una entrada de dinero, pero sobre todo pasar página por fin de algo que fue un mal momento del pasado. Será un soplo de aire fresco.

Libra

Las redes sociales pueden servirte hoy para creer que estás en contacto con muchas personas, pero debes acudir a los que de verdad son tus amigos y amigas y son reales y no virtuales. No pierdas el tiempo más y busca lo auténtico.

Escorpio

Es mejor que evites las tentaciones de individualismo en las relaciones amorosas o amistosas. Si te entregas un poco más y no sólo miras por lo tuyo, sacarás mucho más beneficios de lo que crees. Compartir es la palabra que debes emplear más.

Sagitario

No te olvides de avisar de algo que no puedes hacer o si no puedes llegar a algún sitio a la hora prevista ya que eso puede crear muchos problemas a alguien. Es importante pensar en el tiempo de los demás. No te despistes con este asunto.

Capricornio

No te lamentes de lo que has creado y ahora te resulta pesado o incómodo. Si se trata de una persona que entró en tu vida hace tiempo y ahora es muy distinta, intenta alejarte sin más, lo más discretamente que puedas sin hacer aspavientos.

Acuario

Poner excusas no te servirá hoy para evitar responsabilidades. Debes asumirlas, aunque eso no significa necesariamente que no puedas tener ratos de ocio y descansar más al terminar la semana. Es lo que te conviene hacer también.

Piscis

Captarás inmediatamente unas palabras que te revelarán algo importante y que te van a servir para entender lo que siente alguien a quien quieres mucho. Debes estar a su lado incondicionalmente. Te demostrará lo que es capaz de hacer por ti.