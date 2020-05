viernes 22 de mayo de 2020

No utilices tu encanto para convencer a alguien de que haga lo que deberías hacer tu. Ese tipo de comportamientos puede funcionarte ahora, pero a la larga, dejarán una imagen de ti muy poco favorable. Dar la cara no es tan complicado, hazlo.

Si hoy alguien te plantea un problema en el trabajo, algo de solución complicada, no te vas a rendir a las primeras de cambio y te empeñarás en solucionarlo. Eso sube tu autoestima y mejora tu imagen. Si no lo consigues, tendrás la satisfacción de haberlo intentado.

No te apetecerá tener demasiada gente alrededor y crees que es mejor mantener ciertas distancias con personas que no son muy de tu agrado o que piensan de manera radicalmente a ti. Es mejor así, desde luego, porque de lo contrario puedes decir cosas desagradables.

