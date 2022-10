viernes 21 de octubre de 2022

Otro día feliz y afortunado, y en este caso no solamente en los asuntos laborales o materiales sino también en la vida íntima. De todos modos a ti no es difícil hacerte feliz porque tu alma está llena de optimismo y fe en toda clase de prodigios y milagros que más de una vez se han hecho realidad para salvarte en un mal momento.

Un fracaso sentimental o un gran disgusto te va a poner las cosas más difíciles en el día de hoy, especialmente en la primera parte del mismo. Pero debes pensar que en lo que ha sucedido tú no has tenido realmente la culpa, a veces las cosas ocurren porque en realidad son lo mejor para nosotros, aunque nos duela en el alma.

Muy pronto llegará una gran recompensa porque tus esfuerzos y sacrificios realmente la merecen de sobra. Tal vez no llegue por los caminos o las personas que tú consideras más lógicos, pero al final te darás cuenta de que quienes más te quieren y te valoran no siempre son los que más hemos beneficiado, siempre hay sorpresas.

Este es un día de sorpresas agradables o afortunadas, de grandes alegrías que vienen a sacarte de un momento de introversión y melancolía. Aunque a menudo sientas todo lo contrario, lo creas o no, tienes mucho afecto y protección tanto en este mundo como en el otro, y el destino no parará de mandarte señales y de ayudarte.

En este momento lo más importante para ti no es conseguir grandes cosas y llegar muy lejos, sino ir más lentamente aunque consolidando todo aquello que vayas consiguiendo, esto último es lo de verdad más te preocupa. Buscas, por encima de todo, dar solidez a tu vida y construir algo que no se te derrumbe fácilmente.

