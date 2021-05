Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 21 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has aprendido, aunque con bastante esfuerzo, que lo importante es el presente, centrarse en el hoy y no obsesionarse con lo que vendrá de una manera negativa. Esa mirada positiva estará hoy en alza en todo lo que abordes. Cuanto menos ruido interior escuches, mejor.

Tauro

Alejas de ti una tormenta, algo desagradable y que no te hará ningún favor si no das crédito a palabras malintencionadas de un compañero o de una persona que está en disposición de crear muy mal ambiente. Ese es su problema y no el tuyo.

Géminis

Ese otro lado tuyo, tan desconocido para muchos, puede salir a relucir hoy y sorprender. Cuidado con no dejar llevarte por la ira o cualquier otra emoción negativa que no te traerá nada agradable. No es necesario dejarse llevar por cualquier contratiempo.

Cáncer

Hoy tendrás la capacidad de disfrutar de algunas cosas que te gustan mucho y que suponen un alimento para tu espíritu, algo quizá relacionado con la cultura o con la naturaleza y eso te sentará muy bien. El buen tiempo ejerce una estupenda influencia en ti.

Leo

Eso que estabas deseando en lo más íntimo, en lo personal, al fin se hace realidad y te trae una ilusión que has perseguido durante mucho tiempo e incluso has visto frustrada en otras ocasiones. Hay felicidad y mucha autoestima por lo que has conseguido.

Virgo

Procura no volcarte tanto en tus asuntos y problemas personales y mira un poco hacia fuera, hacia los demás, porque también necesitan parte de tu atención y de tu tiempo. Si tienes un detalle, te lo agradecerán, en especial un amigo que no anda del todo bien.

Libra

La salud no debe preocuparte tanto como lo está haciendo en este momento, no te obsesiones con lo negativo, porque realmente has superado algunos pequeños inconvenientes que tenías. Todo irá bien, pero no debes dejarte llevar por una angustia falsa.

Escorpio

Si las responsabilidades te agobian, hoy quizá es el momento de dejar que te echen una mano en ellas y no plantearte nada más. Esa ayuda te vendrá muy bien para reequilibrar fuerzas y emociones y no significa en ningún caso debilidad.

Sagitario

Alguien te hace llegar un pequeño detalle que te llena de alegría y emoción. No es nada realmente valioso desde el punto de vista material, pero para ti será una auténtico tesoro. Aprovecha para demostrar tu también tu afecto por esa persona.

Capricornio

No debes temer el momento de aclarar algunos conceptos importantes con alguien que quieres. Será muy conveniente que dejes clara tu postura y revelador que veas lo que pretende esa persona. Pero sobre todo, es importante que te valores tu.

Acuario

Buscas en tu pareja un cambio, pero debes de plantearte si realmente no está bien lo que hace. Medita si eres tu quien debe cambiar, a veces es la clave para crecer emocionalmente y sentirse mejor. Abrirse a otras actitudes o costumbres, compensa

Piscis

Sentarse y no hacer nada, simplemente respirar y dejar pasar los pensamientos es algo que te puede venir muy bien. Esa forma de meditar, sin forzar nada, hará que hoy las tensiones vayan poco a poco desapareciendo. Es lo que más te va a relajar.