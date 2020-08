Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 21 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu crecimiento interior es un asunto en el que vas a pensar mucho ahora porque te interesa potenciar tu lado más espiritual para sentirte en equilibrio. Te harás muchas preguntas que poco a poco se resolverán, pero el camino hacia las respuestas merece la pena.

Tauro

Tendrás la tentación de perder el tiempo con una actividad que no es demasiado productiva y alguien te lo puede reprochar, quizá tu pareja. Pero deberás defender tu derecho a hacer lo que consideras oportuno, aunque hazlo con paciencia y buen humor.

Géminis

Demuestras tu capacidad y conocimiento de algunas materias y eso hoy te pone en un pequeño compromiso porque dejas en mal lugar a alguien que no sabe de eso temas tanto como tú. Pero tu no eres culpable de eso, así que no debes de sentirte mal.

Cáncer

No llegarás hoy a nada si te empeñas en mantener una postura que no es correcta y que puede enturbiar una relación con alguien a quien aprecias bastante y con quien te sueles llevar bien. Lo mejor es que pidas disculpas y no le des más importancia.

Leo

En caras un fin de semana bastante ajetreado porque quieres tener a punto cosas en tu hogar, cosas que hace tiempo has puesto en marcha y ahora necesitas rematar. Has aprendido últimamente lo importante que es sentirse con comodidad en lo cotidiano.

Virgo

No dejarás que la negativa de una persona a una propuesta de planes de diversión te estropee el fin de semana. Serás muy capaz de organizarte por tu cuenta y de disfrutar de lo que tienes a mano sin preocuparte mucho más por nada. Adelante.

Libra

No es necesario que le ocultes a tu pareja eso que estás pensando sobre un asunto de dinero, quizá relacionado con la familia política. Cuanto más sinceridad haya entre ambos, mejor y más rápido se aclarará todo y llegará la tranquilidad.

Escorpio

Vencerás cierta resistencia a un encuentro o a una cita con alguien que no conoces demasiado porque ese punto de aventura te va a atraer mucho y te lanzarás a ello. Puede ser muy divertido si no te lo tomas como algo serio o de compromiso.

Sagitario

Vas a comenzar a ver resultados positivos de esfuerzos realizados anteriormente y das un paso muy importante en algo que te importa mucho y que te hace sentir bien, como asumir más responsabilidades en una relación. Sonreirás.

Capricornio

Hoy tendrás la oportunidad de pasarlo muy bien, de disfrutar junto a la familia o amistades y de descansar. No dejes que alguien que no está de muy buen humor lo eche a perder todo, no merece la pena que le hagas ningún caso.

Acuario

Un buen consejo a tiempo es un tesoro y si alguien te dice hoy una cosa que tiene mucho de eso, no lo desaproveches. Quizá no sea algo a lo que des importancia ahora, pero más adelante verás cómo te puede venir muy bien seguirlo.

Piscis

No pongas excusas para hacer un poco de ejercicio y no quedarte todo el día sin moverte por mucho que estés de vacaciones. Descansar es una cosa y caer en la pereza y el sedentarismo, otra muy diferente que no te debes de permitir. Te perjudica.