viernes 20 de noviembre de 2020

Si estás esperando una respuesta de algún asunto de trabajo, es mejor que no pienses en ello constantemente. Ponte a hacer algo entretenido o divertido, algo que te aleje de una espera demasiado obsesiva. Quizá no sea tan inmediato como te gustaría.

No te faltará hoy creatividad y empuje para un proyecto que puede ser importante a partir de ahora y que dentro de unos meses comenzará a dar sus frutos, incluso si te parece muy difícil. El camino será largo, de eso no hay duda, pero debes empezar a andar.

No es momento de cuestionarse si el esfuerzo que estás haciendo merece la pena, porque no te queda otro remedio que hacerlo y hoy lo vas a tener claro. Debes mantenerte firme, pero también buscar alguna distracción algo que te divierta y te relaje.

