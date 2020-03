viernes 20 de marzo de 2020

Si actúas con inteligencia y cautela, como sabes hacerlo muy a menudo, puede que un asunto complicado te empiece a salir bien ahora. Cambia la estrategia y no te quedes esperando, pasa a la acción ya. Sabes que no debes quedarte a la espera de los acontecimientos.

No te faltará parsimonia a la hora de resolver un problema con vecinos o con alguien que estará bastante tenso y no querrá ceder en su postura. Sacarás a relucir tus habilidades sociales y acertarás. Intenta comprender los procesos por los que pasa esa persona.

