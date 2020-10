viernes 2 de octubre de 2020

Cuanto más seriedad tengas a la hora de abordar un trabajo o un estudio o incluso hablar con un superior, mejor te saldrán las cosas. No dejes nada a la improvisación, no te conviene nada en este momento arreglarlo en el último minuto.

Hay ciertas teorías que no debes escuchar ya que no son verdaderas y hoy harán que dudes de cosas que ya tenías claras y más si se refieren a tu relación de pareja. Cuidado con esos comentarios que no son de gente demasiado positiva.

Elimina de tu mente esos prejuicios que a veces tienes y busca la manera de hacerte perdonar un comentario fuera de lugar o poco considerado con una persona cercana o de la familia. Reconsidera tu postura, no harás nada que no debas.

