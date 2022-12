viernes 2 de diciembre de 2022

Ten cuidado con las personas que te jalean y te aplauden a tu paso, o te dan palmadas cariñosas en la espalda y te regalan con toda clase de felicitaciones. En realidad a tu alrededor hay muchas personas que te envidian o enemigos solapados que no se atreven a atacarte de frente y prefieren ir a tu lado. No te fíes de lo que veas.

You May Also Like