viernes 2 de abril de 2021

Estas minivacaciones te han ayudado a dejar de lado cierta carga de estrés que tienes y que no te está haciendo bien. Dedica este día a seguir descansando si puedes no hagas nada; dejarse llevar por un poco de vaguería a veces es muy terapéutico.

No te quedará más remedio que asumir que tienes responsabilidades que no puedes eludir, especialmente las relacionadas con un grupo de personas que está a tu cargo. Será mejor si lo haces y sobre todo, si aprendes confiar en algunas de ellas.

Mejora bastante algo de la salud por lo que es importante que te tomes todo con mucha tranquilidad y que busques soluciones para relajarte en todo momento. El estrés no favorece nada el camino de la mejoría y ya estás en él, no lo estropees.

No intentes contentar a todo el mundo, porque eso solo te va a traer nervios y frustración, ya que alguien se verá perjudicado y tu perderás la calma y el tiempo. Ve paso a paso y no quieras ser perfecto o perfecta, no es necesario.

No pienses en ese lugar a donde ahora no es posible ir, porque eso solo te va a traer frustración y mal rollo. Dedica al día a descansar y sacar provecho de algo cultural o intelectual que te llega a través de la tecnología. También puede ser algo lúdico.

Todo lo que te altere debes evitarlo, y eso también incluye lo relacionado con el organismo y con lo físico. Evita cualquier alimento o acción que no te traiga equilibrio y que se aleje de lo natural. Los tóxicos o comer mucho no te van a sentar bien, tenlo en cuenta.

