viernes 19 de marzo de 2021

Intenta que no te afecte algo que hoy sucederá y que te puede disgustar o herirte. No es para tanto, porque a veces tu orgullo puede tapar lo mejor que sale de tu corazón. Alguien te lo hace ver con humor. Intenta verlo desde ese punto de vista y sonríe.

Cualquier clase de ejercicio físico, por suave que sea, te va a sentar muy bien, ya que no debes de olvidar que cuidarte más es algo que no puedes dejar de hacer por tu bien y el de los que te rodean. Es una cuestión ahora esencial para tu salud.

