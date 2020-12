viernes 18 de diciembre de 2020

Si alguien ha tenido contigo un detalle o unas palabras que no te han gustado mucho, no hagas una tragedia de ello porque quizá no son malintencionadas y sí fruto de los nervios o las tensiones. Déjalo pasar, hay muchas tensiones que afectan el ambiente.

No divulgues nada íntimo de una persona, quizá un compañero o compañera de trabajo, porque eso no te beneficia y podría traerte problemas. Hoy debes reservar mucho tus comentarios en todos los sentidos. La cautela nunca está de más.

