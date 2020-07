Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 17 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a tener que hacer un pequeño esfuerzo y poner de tu parte para que todo vaya hoy como la seda en el trabajo. No debes sentirte mal si hay algo que no te gusta porque no es tu culpa, así que no le des importancia y sigue adelante como si nada.

Tauro

Te interesa tener mucho cuidado ahora con el dinero y observar muy bien en qué inviertes o gastas porque es cierto que a veces te dejas llevar por los caprichos y compras cosas que realmente no necesitas. Es un momento delicado, aunque tengas ahorros.

Géminis

Hoy no te planteas hacer nada más que lo que te apetezca y terminar pronto las obligaciones laborales o de otro tipo que tengas. Es cierto que te vendrá bien descansar la mente con algún entretenimiento, una película o un juego incluso en casa.

Cáncer

Te darás cuenta de que todo sucede por algo, que las cosas, aunque no lo parezcan, tienen su razón de ser y su significado oculto. Tus ojos se abren hacia nuevas formas de entender tu vida y lo que te rodea. Respira hondo y lánzate a por otra realidad.

Leo

Si alguien critica a un amigo o compañero al que tienes cariño delante de ti, di lo que opinas abiertamente, pero es mejor que no le cuentes nada a la persona que han criticado. Solo la harías daño y no merece la pena que se lleve ese disgusto en este momento.

Virgo

Una reunión con amigos y amigas te va a hacer muy feliz porque compartes muchos intereses en común y maneras de divertirte desde hace mucho tiempo. Esos valores afectivos son firmes, disfruta de ellos. Es tu momento de relajación perfecto.

Libra

Hoy debes buscar la paz en todo lo que hagas para que tu espíritu se centre en lo verdaderamente importante que eres tu. Aleja todo signo de crispación que puedas tener cerca y evita batallas de cualquier tipo. La calma debe imperar para olvidar lo negativo.

Escorpio

Establecerás un pacto con alguien a quien en principio no le tienes demasiado afecto o no crees en su palabra. Pero te das cuenta de que contar con él o ella es necesario en este momento para llegar a lo que quieres. Más adelante verás el resultado.

Sagitario

Tu autoestima subirá como la espuma y te sentirás muy bien por una felicitación, probablemente delante de mucha gente, que quizá te haga un profesor o un jefe. Pero debes recordar que aún no has terminado el trabajo y que debes de seguir en la brecha.

Capricornio

Tendrás que aceptar una situación no del todo agradable, quizá impuesta por un jefe, en la que no te queda más remedio que cumplir órdenes. Intenta hacerlo de la mejor manera posible y sin poner caras de asombro, por mucho que te sorprenda la orden.

Acuario

Tienes temas que no has resuelto aún, que han quedado pendientes, probablemente alguna deuda que has generado por una situación sobrevenida. Ahora debes arreglarlo, porque ya sí puedes hacerlo. Es el momento de recomponer ciertas cosas.

Piscis

Habrá algún rato más pesado o de aburrimiento en un asunto que tienes entre manos. Pero debes pensar que en el fondo tienes mucha suerte y que debes felicitarte por estar ahora en el sitio que estás, a pesar de que sientas cierta monotonía en la tarea.