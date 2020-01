Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 17 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Eso que te cuentan y que no acabas de creerte sobre un amigo, puede ser algo bastante desagradable. Si afecta a más personas, lo mejor es que no te metas demasiado en el tema, déjalo pasar, ya se aclarará. Ojo con ciertos gastos, cuidado con el consumismo.

Tauro

Pones a funcionar hoy tu imaginación para dar una sorpresa a alguien a quien quieres mucho y buscas en tu vida íntima y familiar las mayores satisfacciones. Las encontrarás y podrás sentirte muy feliz. No dejes que nadie estropee el momento.

Géminis

Hoy no vas a resolver ningún tema pendiente y menos si es algo que tenga que ver con gestiones, documentos o negociaciones de algún tipo. Relájate y busca pasar una tarde lo más tranquila posible. Ya lo solucionarás la semana que viene.

Cáncer

No te debe importar respetar los límites que te imponen los demás porque es cierto que están en su derecho y que si no desean hacer una cosa, no les puedes obligar. Ten en cuenta esto con las amistades y no estés quejándote de sus actitudes todo el día.

Leo

Tienes una duda con una persona que hoy intentarás resolver. Quieres saber si te es completamente fiel y es honesta contigo. Solo debes de observar sus reacciones cuando le preguntes; te darán muchas claves, incluso más que las palabras que pronuncie.

Virgo

No te faltará simpatía para estar hoy con un grupo de personas con muy buen talante y con ánimo colaborador. Quizá planees algún tipo de salida deportiva o una excursión interesante con esas personas. En cualquier caso, habrá unidad y acuerdo en todo.

Libra

Luna menguante en este signo hoy que va a resultar un tanto agobiante para algunos nativos que se sentirán decepcionados o aburridos con una parte de su jornada diaria o de las obligaciones. La sensación pasará pronto, ya que comienza el fin de semana.

Escorpio

Cuidarte un poco más, mimarte y darte algún capricho serán cosas que te van a sentar muy bien hoy. Si te ves bien, tu ánimo también se va a ver mejor y con más ganas de expandirte e incluso ayudar a los demás. Un amigo comparte contigo un rato divertido o un after-work.

Sagitario

Ojo con los malentendidos con alguien de la familia que no va a entender muy bien lo que deseas o lo que le estás explicando. Si es algo de dinero, ponlo todo por escrito para que le quede muy claro. Es necesario que lo hagas para quedarte totalmente tranquilo.

Capricornio

Salir de tu zona de confort es lo que debes hacer en este momento para romper una barrera que tu mismo te has impuesto. Te costará menos de lo que crees y te traerá muchos y buenos rendimientos emocionales. Pero debes perder el miedo.

Acuario

No te conviene que alguien se meta en un asunto privado que solo a ti concierne aclarar o solucionar. Los intermediarios serán en este caso malos consejeros y más si son de la familia política. Ojo con sus comentarios y con los que lleven y traigan.

Piscis

Tendrás algunos gastos extras por el fin de semana en el que una invitación de algún tipo te hará gastar lo que no esperabas. Pero tampoco te va suponer un gasto enorme ni descabalarte el presupuesto, tranquilidad. Si eres un poco cauto, repondrás la cuenta corriente pronto.