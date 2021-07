viernes 16 de julio de 2021

Un viaje puede ser una excusa perfecta para alejarte de algo que no te apetece nada hacer, pero considera que eso solo significa que lo aparcas, no que lo eliminas de tu vida para siempre. No obstante, dar una vuelta y cambiar de paisaje te ayudará.

Si no te llega ese wasap o esa llamada que esperas de alguien con quien te apetece encontrarte y en quien estás muy interesado o interesada, no te quedes en casa porque eso te pondría de mal humor. Pasa al plan B e intenta disfrutar de lo que hagas.

Tus planes para el fin de semana saldrán bastante a tu gusto si no te empeñas en convencer a un amigo en que haga lo que tu deseas bruscamente. Hazlo de una manera sutil, sin imposiciones y lo conseguirás. Se trata de convencer, no de vencer.

