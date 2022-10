viernes 14 de octubre de 2022

Eres terriblemente exigente contigo mismo, no es ninguna exageración afirmar que el peor enemigo tuyo eres tu mismo, y a mucha distancia del siguiente. Pero no debes flagelarte como lo haces por haber cometido algún error o no llegar a ser todo lo perfecto e infalible que te autoexiges. Tienes que quererte y valorarte más.

Muchas veces hacemos un bien o ayudamos a otras personas y a cambio encontramos la indiferencia o el desagradecimiento, eso si no nos topamos con algo peor. Una cosa de este tipo te va a suceder hoy, pero no debes preocuparte ni inquietarte, pues lo que siembra se recoge de un modo u otro y así te acabará sucediendo.

