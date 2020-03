viernes 13 de marzo de 2020

No te expongas al frío ni te excedas en nada que te pueda perjudicar al organismo porque eso ahora supondría un contratiempo para tus planes. Debes cuidarte un poco más y no tomarte nada muy a pecho. Cuanto más en calma estés, mejor te sentirás.

No te fíes demasiado de alguien que te halagará hoy, sobre todo si es por las redes sociales, porque no será del todo cierto y lo que quiere es conseguir algo de ti. Ve con más cuidado y procura reprimir la vanidad. Puede ser una nefasta consejera.

No será fácil la comunicación hoy con la pareja porque habrá deseos opuestos o planes que no son del agrado de ambos. Toca ceder, ya que de lo contrario, empezarás muy mal el fin de semana. Procura rebajar tus expectativas y disfrutar lo que puedas.

No descartes que hoy haya encuentros o aventuras en las que te vas a meter sin pensarlo. Será quizá una noche un poco especial en la que te dejarás llevar. No es negativo si no pierdes el control y actúas de forma responsable aunque libremente.

Sigues una senda equivocada en un asunto familiar en el que no quieres dar marcha atrás ni querer reconocer que te has equivocado. Quizá cuando te des cuenta, sea demasiado tarde, actúa cuanto antes. Después el tiempo habrá sellado las puertas.

