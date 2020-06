Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 12 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No protestarás ante una orden que te darán en el trabajo, pero eso no quiere decir que estés de acuerdo con ella. No te preocupes, muy pronto verás cómo los hechos te dan la razón y se aleja, además, un enemigo, alguien que no te hace ningún favor.

Tauro

Hay asuntos de dinero con las amistades que debes de manejar con mucho cuidado. Si prestas algo, hazlo pensando de una manera generosa, porque probablemente no lo vas a recuperar y quizá deberás optar por el dinero o el amigo.

Géminis

Se acerca una fecha que puede ser un poco difícil para ti porque te trae recuerdos o porque debes pasar una prueba de alguna clase. No debes caer en la obsesión. Visualiza algo agradable y evita estar dando vueltas, no te conviene.

Cáncer

Compartes hoy algo que tienes, ya sea un rato de tiempo libre o algo material, con una persona cercana que necesita apoyo y un poco de charla y comprensión. Lo harás con todo afecto y lo cierto es que además pasarás un buen rato.

Leo

No te importará acudir a la llamada de un amigo o una amiga que realmente pasa por un momento delicado o necesita una ayuda para terminar un trabajo. Te portarás de una manera muy generosa y desinteresada. Procura dormir algo más, lo necesitas.

Virgo

No te apetecerá hoy escuchar a ciertas personas que provocan demasiado ruido en las redes sociales y que no hacen sino dejar un mal sabor de boca con sus comentarios. Así te sentirás más libre y no te influirán en tus percepciones.

Libra

Te pondrás a prueba con un reto que te parece muy complicado de conseguir. Pero vas a tener mucho éxito y eso te trae mucha gratificación y orgullo personal. Has creído en ti y has triunfado. Debes extraer una lección importante de todo ese proceso.

Escorpio

Reclamar algo que te corresponde no es algo negativo ni que tengas que reprocharte porque estás en tu completo derecho y harás bien en hacerlo. Para ti, en esta ocasión se trata de justicia. Hazlo con calma y establece una estrategia para lograrlo.

Sagitario

Muéstrale a tu pareja que hoy es un día muy especial para ti, aunque sea un día normal y corriente. Así le harás saber lo estupendo que es para ti estar a su lado, incluso en tiempos difíciles. Eso va a mejorar mucho la relación y vivirás una etapa muy tierna.

Capricornio

No te entretengas hoy con asuntos banales y menos si están en las redes sociales. Apagar el móvil y coger un libro o dar un paseo serán opciones que le sentarán mucho mejor a tu mente. Lo otro es algo que puede resultar algo perjudicial hoy.

Acuario

Si puedes dejar pasar el día sin hablar con alguien de la familia política, mucho mejor, ya que no será el momento idóneo para exponer una queja o algo que no te ha gustado. Podrías provocar una discusión que tendría consecuencias más allá.

Piscis

Busca hoy algo que te reconforte espiritualmente o algo relacionado con la música o el arte en general. Esos campos estarán llenos de momentos que te van a hacer sentir mucho mejor emocionalmente. Serán como una ventana abierta a la imaginación ya la belleza.