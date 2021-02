viernes 12 de febrero de 2021

Te tienta cierta aventura que no es muy recomendable en este momento por varios motivos. Eso no quiere decir que abandones tu sueño, simplemente que ahora es mejor que te dediques a otras cosas más sencillas. Ya llegará tu oportunidad para realizarla.

Ten cuidado con ir demasiado a lo tuyo y no pensar en los demás, porque eso puede ser muy perjudicial en este momento incluso si ahora no te lo parece, más tarde puede tener consecuencias. Piénsalo y verás que las acciones tienen consecuencias.

No hace falta que des tantas explicaciones sobre lo que has hecho porque está totalmente justificado y no necesitas decir más. Cuanto más hables del tema, más excusas creerán que estás poniendo. Discreción es la palabra que debes tener presente.

Si tienes socios o un negocio, debes asumir que hay una parte que ahora no es tan buena como antes. Pero eso va a cambiar dentro de un tiempo no demasiado lejano. Haz planes para aguantar, merece la pena el esfuerzo, tenlo en cuenta.

