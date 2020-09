viernes 11 de septiembre de 2020

Si estás en un momento que te apetece abrirte a tener pareja, debes buscarla en un entorno más cercano de lo que crees. Mira a tu alrededor, quizá hay alguien en quien no habías reparado. Pero aún no te comprometas, solo tante el terreno. En cualquier caso, será divertido.

Quizá alguien te va a poner en una situación difícil porque te pida dinero o un favor que implica tu tiempo libre. Para evitarlo, sortea el obstáculo, pon una excusa y no te dejes llevar a su terreno en ningún momento. Si no, pueden surgir problemas.

Te unirás a otros para pedir algo que consideras justo y eso no es nada negativo, pero ten cuidado en no hacerle el juego a determinadas personas que solo buscan su interés particular. Ojo con caer en esa trampa y que abusen de ti.

Te gustaría saber muchas cosas, pero los elementos de juicio que tienes ahora no son claros. Te falta información, pero esa no la vas a encontrar en las redes sociales. Debes buscar en la verdad, en quien te pueda contar su experiencia o en el conocimiento.

Tu rapidez mental es una virtud, pero no pidas a los demás que sean como tu ni actúen a la misma velocidad que tu. Ten más paciencia y te llegarán mejores oportunidades, porque no arrasarás al pasar. Si pones una sonrisa, además, todo cambiará.

