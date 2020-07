viernes 10 de julio de 2020

No exagerar ni ponerte en evidencia delante de los demás será la clave para que te valoren más en un trabajo y en especial si acabas de empezar en él. No sueles ser nada convencional y eso se nota mucho hoy, y por ello debes de cuidar las formas.

No te enfades más de lo necesario si alguien hace algo que no te gusta en un sitio al que vayas, como un comercio, o en la calle. Intenta que no te afecte tanto lo que hacen los demás y vive tu vida. Es lo más inteligente que puedes hacer ahora.

Renacen tus esperanzas de encontrar a alguien con quien compartir muchas cosas importantes de tu vida incluso si has roto una relación hace poco. Eso no te importará ya y ves todo con mucho más optimismo. Saldrás a un encuentro apetecible.

Si no te gusta algo que te dice hoy tu pareja, no es bueno que lo dejes pasar ni que te muestres triste o mal sin más. Lo mejor es que lo hables cuanto antes para deshacer esa tensión y aclarar las cosas. La sinceridad será tu mejor aliada para resolver el bache.

