viernes 10 de enero de 2020

Te vendrá muy bien hacer ejercicio y mover tu cuerpo para sentirte mejor, para liberarte de tensiones y para mantener una dieta más adecuada a la que llevas ahora. Si no lo has hecho ya, propóntelo cuanto antes. Busca a alguien que te informe.

Te sorprenderá, pero un amigo o amiga reciente te propone un plan un tanto diferente que te llevará a conocer algo muy distinto a lo habitual o a tus costumbres o lugares que más frecuentas. No digas que no ya que puede ser una experiencia reveladora.

Hay temas que te van a tener pendiente durante todo el fin de semana, serán asuntos profesionales pero relacionados con otras decisiones que no dependen de ti, así que procura tomártelo con mucha filosofía. Tu capacidad de maniobra no es mucha.

You May Also Like