viernes 1 de enero de 2021

No te vendría mal empezar el año con un poco de reflexión sobre lo que quieres o no hacer de ahora en adelante. Esos nuevos propósitos son buenos, y debes apuntarlo en un papel y trazar una estrategia para poder cumplirlos paso a paso.

Por mucho que hoy no sea tu mejor día y estés algo de bajón, no dejes que alguien querido lo note demasiado y le estropees la jornada. Puede que te esté preparando una sorpresa que te gustará, así que expresa más alegría de la que sientes ahora.

Debes tener objetividad a la hora de plantearte hoy cualquier paso que dar más adelante en un tema familiar. No te dejes llevar por las emociones de estos días, ya que no son fechas adecuadas para tomar decisiones que impliquen afectos o rupturas.

Hoy toca descansar de ciertos alborotos que te han tenido de acá para allá, por mucho que has procurado no excederte en nada. Dedica el día a leer o ver una película de esas que hace tiempo te está esperando. Te enseñará algo que no esperas.

Contempla algo que te haga sentir bien como un paisaje o un libro o escucha una música que te ayude a relajarte. No te sentará demasiado bien el bullicio aunque solo sea ruido, así que procura alejarte de cualquier asunto en el que no se respire calma.

