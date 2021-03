‘Viene un gran reto tras la eliminación de Aupsa’

“Me complace mucho sancionar la ley que crea la APA, es una victoria para Panamá. esta ley es un resultado de una batalla de muchos años para hacer justicia para los panameños que producen alimentos y los buenos comerciantes. La eliminación no responde a un capricho de los productores. Hoy se ha hecho lo correcto no lo fácil.

“Nosotros los agricultores no pedimos subsidios , sino seguridad jurídica, de nada sirve tener toda las tecnología si las leyes están en contra de nosotros. Antes se decía que la Aupsa no se podía eliminar porque esta intrínseca en los tratados internacionales, pero hoy se demostró que era una perfecta leyenda urbana”.

