Viejitos no se dejan; salen a protestar y exigen respuestas

Según los afectados, esperan la promesa de un aumento en las pensiones de aquellos con salarios más bajos , así como mejoras al sistema de salud. La dirigente Míriam De León aseguró que esperan que este movimiento les ayude además a conseguir más medicamentos y atención médica oportuna para los adultos mayores. La protesta incluyó el cierre de los cuatro paños de la via, mientras que por momentos abrían un paño de cada lado para permitir el paso de gran cantidad de vehículos que quedaron atascados en el lugar. “Seguiremos en la lucha hasta el final”, indicó la dirigente, quien no descartó otras medidas de protesta hasta que se den las respuestas que exigen a las autoridades. Esta posición fue respaldada por el dirigente Claudio Escalona, de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, quien señaló que se harán sentir con medidas más fuertes, para exigir se cumplan las reclamaciones tanto económicas como de salud. “Aquí hay personas bien mayores, bajo el sol, con andaderas, muletas y bastones y enfermos, y así nos mantendremos”, puntualizó el dirigente.

