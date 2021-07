Vídeos: Los goles del Suiza

En la segunda, Suiza sacó petróleo de una de sus contras. Un balón perdido de Sergio Busquets acabó entre los centrales españoles. Pau Torres y Aymeric Laporte no se entendieron bien, y el capitán helvético, Xherdan Shaqiri , lo aprovechó para ganarles el balón, plantarse ante Unai Simón y no errar.

You May Also Like