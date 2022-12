Videollamada, una opción para los reos

Contó que los reos no quieren usar la tecnología para hablar con sus defensores. Herrera planteó que la norma no especifica quién decide que no se puede llevar a cabo la visita presencial y, por ende, hay que hacer la videollamada. Además, denunció que las salas de audiencia de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita están en precarias condiciones.

A su juicio, no hay una garantía de que los sistemas de videollamada no sean “infiltrados”. “Todas las comunicaciones pueden intervernirse. Ya ha habido caso de pinchazos en el país”, dijo.

