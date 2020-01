[Videoblog] Sobre el cine religioso

Al inicio, la religión y la pantalla grande tuvieron un romance intenso, entre otras, porque las historias narradas en los libros sagrados eran conocidas por muchos más allá de sus creencias (en el caso de que el espectador tuviera una en particular), y algo esencial para los inversionistas, no había que pagar derecho de autor a nadie. Negocio perfecto.

Tal variedad de estilos convierte a este colectivo en un grupo de lo más interesante, pues a partir de lo religioso, los directores y productores son capaces de aplicar sus propias técnicas narrativas al servicio de sus miradas, y no tanto le son fieles a una doctrina en particular.

