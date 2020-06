VIDEO: Un jugador de la NBA golpea a un hombre al que acusó de romper una ventana de su auto durante las protestas por la muerte de George Floyd

“Aquí no hay ningún crimen de odio . Yo no tengo problemas con nadie y nadie tiene problemas conmigo. Hay un problema con el jodido sistema. […] Él rompió mi ventana y yo le pateé el trasero”, señaló Smith.

Posteriormente, J.R. Smith recurrió a su cuenta de Instagram para explicar el incidente. “Esta es una zona residencial. Aquí no hay ninguna tienda”, dijo el exjugador de Denver Nuggets, New York Knicks y Cleveland Cavaliers, entre otros.

