[VIDEO] Turismo trata de salir de cuidados intensivos, tras afectación de la pandemia de COVID-19

En el caso de Panamá no ha sido la excepción, como señala Iván Eskidsen de la ATP , quien reconoce que las empresas turísticas ven como si este año solo fuera enero y febrero. Y es que recientemente se aprobó el Plan Maestro Sostenible que busca impulsar el turismo en Panamá hasta el 2025, no obstante dentro de este documento hay una parte dirigida a la reactivación post-covid, que involucra lo que falta del 2020 y 2021.

“Al final esto todo tiene que ver con la oferta y la demanda, sino hay demanda no hay ingresos y si no hay ingresos una empresa no se puede estabilizar y tendría que tomar las medidas; y muchas empresas van aperturar conforme a porcentajes muchos más bajos y hay que tratar de trabajar de la mano a las entidades financieras para poder irse recuperando poco a poco”.

“Entonces definitivamente si es muy importante entender que las empresas no van a poder abrir con la capacidad total y que probablemente algunas empresas no van a poder abrir todavía y van a esperar como está la proyección de los flujos de la demanda que han estado parado desde marzo de 2020”, indica.

