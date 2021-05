Video que muestra a policías panameños apoyando a sus colegas de Colombia, violaría la ‘Constitución’

Duque retiró su propuesta pero eso no aplacó los ánimos. Por el contrario, millones de colombianos siguen protestando en las calles, en medio de denuncias de represión policial. La organización no gubernamental Temblores asegura que 41 personas han muerto producto de la fuerza de los estamentos de seguridad. Las manifestaciones también han dejado múltiples casos de vandalismo contra la propiedad pública y privada, y policías heridos.

El artículo 311 de la Constitución establece lo siguientes: “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley”.

